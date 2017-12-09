Эксперт: США готовятся к выходу из ДРСМД, обвиняя Россию в его нарушении

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлены на подготовку мирового общественного мнения к выходу США из него, заявил РИА Новости российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Накануне издание Politico сообщило со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, что президент Дональд Трамп одобрил санкции против России за предполагаемые нарушения ДРСМД. По данным издания, министерство торговли США введет санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии. Как заявил представитель администрации, целью введения санкций является "изменить экономические планы" российского правительства.

"Американцам обвинения России в нарушении договора о РСМД нужны для того, чтобы обеспечить начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой крылатой ракеты наземного базирования большой дальности, принятия соответствующего политического решения и обеспечения необходимого финансирования", — сказал Коротченко.

По его словам, США, по всей видимости, планируют в ближайшей перспективе выйти из ДРСМД, чтобы попытаться достичь одностороннего военного превосходства над Россией, так как у них "появилась возможность нового научно-технического рывка в области создания нового поколения крылатых ракет большой дальности.

Он отмечает, что точно так же США поступили и с договором о ПРО, когда приняли решение о создании новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе на базе системы "Иджис".

Коротченко считает, что, исходя из тактики применения и дальности новой крылатой ракеты наземного базирования, которую планируют разрабатывать США, размещение соответствующих пусковых установок с этими ракетами, после выхода США из ДРСМД, предусмотрено на территории стран-членов НАТО в Европе, что вынудит Россию к принятию соответствующих ответных мер.

"Вашингтон провоцирует не просто новый виток гонки вооружений, но прямую военно-политическую конфронтацию между Россией и Европой, что укладывается в нынешний курс администрации США. После выхода США из ДРСМД взаимное нацеливание крылатых ракет НАТО и РФ будет означать сильнейших удар по торгово-экономическим связям ЕС и России. Конечная цель США очевидна — попытаться заставить Европу отказаться от поставок российских энергоносителей", — добавил эксперт.