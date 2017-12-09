МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Обвинения Вашингтона в адрес России о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) направлены на подготовку мирового общественного мнения к выходу США из него, заявил РИА Новости российский военный эксперт, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Американцам обвинения России в нарушении договора о РСМД нужны для того, чтобы обеспечить начало научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новой крылатой ракеты наземного базирования большой дальности, принятия соответствующего политического решения и обеспечения необходимого финансирования", — сказал Коротченко.
По его словам, США, по всей видимости, планируют в ближайшей перспективе выйти из ДРСМД, чтобы попытаться достичь одностороннего военного превосходства над Россией, так как у них "появилась возможность нового научно-технического рывка в области создания нового поколения крылатых ракет большой дальности.
Он отмечает, что точно так же США поступили и с договором о ПРО, когда приняли решение о создании новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе на базе системы "Иджис".
"Вашингтон провоцирует не просто новый виток гонки вооружений, но прямую военно-политическую конфронтацию между Россией и Европой, что укладывается в нынешний курс администрации США. После выхода США из ДРСМД взаимное нацеливание крылатых ракет НАТО и РФ будет означать сильнейших удар по торгово-экономическим связям ЕС и России. Конечная цель США очевидна — попытаться заставить Европу отказаться от поставок российских энергоносителей", — добавил эксперт.