В КНДР Трампа из-за решения о Иерусалиме назвали "сумасшедшим маразматиком"

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Представитель МИД КНДР назвал Дональда Трампа "сумасшедшим маразматиком" в связи с его решением о признании Иерусалима столицей Израиля. Заявление обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство. Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время направит на Ближний Восток Пенса для переговоров по борьбе с терроризмом.

"Решение президента США Трампа признать Эль-Кудс (Иерусалим – ред.) столицей Израиля и перенести американское посольство является откровенным игнорированием и оскорблением международного сообщества", — говорится в документе.

Представитель МИД КНДР заявил, что "Трамп, болтавший на арене ООН о полном разрушении суверенного государства (Северной Кореи – ред.), является сумасшедшим маразматиком", поэтому "в этом решении нет ничего странного".

"Но благодаря этому решению мир смог узнать, кто является разрушителем глобального мира и хулиганом в международном сообществе", — считает представитель МИД КНДР. Он также выразил поддержку и солидарность "великому справедливому делу народа Палестины и всего арабского народа".

Заявления подобного рода северокорейская сторона делает достаточно часто. Более того, между самими президентом США и северокорейским лидером Ким Чен Ыном уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.

В частности, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".