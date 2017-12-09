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В КНДР Трампа из-за решения о Иерусалиме назвали "сумасшедшим маразматиком"

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Признание США Иерусалима столицей Израиля (238)
15:5909.12.2017
(обновлено: 16:04 09.12.2017)
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© AFP 2017 / Jim WatsonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Представитель МИД КНДР назвал Дональда Трампа "сумасшедшим маразматиком" в связи с его решением о признании Иерусалима столицей Израиля. Заявление обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017
© AP Photo / Nasser Shiyoukhi
Палестина считает решение США по Иерусалиму объявлением войны
В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство. Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время направит на Ближний Восток Пенса для переговоров по борьбе с терроризмом.

"Решение президента США Трампа признать Эль-Кудс (Иерусалим – ред.) столицей Израиля и перенести американское посольство является откровенным игнорированием и оскорблением международного сообщества", — говорится в документе.

Представитель МИД КНДР заявил, что "Трамп, болтавший на арене ООН о полном разрушении суверенного государства (Северной Кореи – ред.), является сумасшедшим маразматиком", поэтому "в этом решении нет ничего странного".

Палестино-израильский конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Палестино-израильский конфликт

"Но благодаря этому решению мир смог узнать, кто является разрушителем глобального мира и хулиганом в международном сообществе", — считает представитель МИД КНДР. Он также выразил поддержку и солидарность "великому справедливому делу народа Палестины и всего арабского народа".

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Заявления подобного рода северокорейская сторона делает достаточно часто. Более того, между самими президентом США и северокорейским лидером Ким Чен Ыном уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.

В частности, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена. Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".

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