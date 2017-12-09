Соратники Саакашвили хотят принести медикаменты в изолятор СБУ

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Соратники задержанного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили намерены посетить его в субботу днем, чтобы передать простудившемуся политику лекарства и личные вещи, сообщил внефракционный депутат Рады, один из лидеров партии Саакашвили "Движение новых сил" Юрий Деревянко.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил голодовку.

Деревянко не смог сообщить об условиях содержания в изоляторе Саакашвили, пояснив, что собирается навестить его сегодня днем.

"Мы хотим в 15 часов попасть к нему и передать ему медикаменты, ведь он был простужен, а также личные вещи гигиены", — приводит слова Деревянко сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала " 1+1 ".

По его словам, Саакашвили пока не получал ходатайство об избрании ему меры пресечения. "Мы сами пока не знаем, когда состоится судебное заседание. Они (прокуроры — ред.) могут вручить ходатайство в любой момент и защите предоставят три часа на ознакомление. Формально у них 72 часа для избрания меры пресечения с момента задержания", — пояснил Деревянко.