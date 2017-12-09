Палестина считает решение США по Иерусалиму объявлением войны

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

РАМАЛЛАХ, 9 дек – РИА Новости. Палестинское руководство после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля не примет у себя никаких американских делегаций, в том числе вице-президента Майка Пенса, так как считает принятое США решение объявлением войны палестинцам, заявил РИА Новости член исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Вассель Абу-Юсиф.

"Безусловно, делегации США не приветствуются на всей оккупированной палестинской территории, и вице-президент Пенс тоже. После этого решения (Трампа — ред.) переговоров с США не ведется, его можно считать объявлением войны против палестинского народа и руководства", — заявил представитель ООП.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство. Ранее сообщалось, что Трамп в ближайшее время направит на Ближний Восток Пенса для переговоров по борьбе с терроризмом.