В Риме конфисковали семь миллионов игрушек и рождественских украшений

РИМ, 9 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Более семи миллионов игрушек и рождественских украшений конфискованы в итальянской столице силами сотрудников Финансовой Гвардии страны.

В ходе операции, которая привела к изъятию праздничных товаров на 10 миллионов евро, задержаны шесть предпринимателей из Китая.

Расследование, целью которого стала борьба с опасной для здоровья рождественской продукцией и каналами ее поставок в Италию, началось после ряда обысков у уличных торговцев и мелких лавок с сувенирами в Риме.

Позднее правоохранители вышли на след более крупных партий товара туманного происхождения и обнаружили несколько складов, на которых хранились игрушки, изображающие персонажей мультфильмов и комиксов, в том числе популярнейшего в Италии российского мультфильма "Маша и медведь", Свинку Пеппу, Миньонов и "Черепашек-ниндзя".

Проведённые исследования установили, что игрушки были изготовлены из испорченной и слишком хрупкой пластмассы, которая могла представлять опасность для детей.