На границе Израиля и Палестины начались столкновения

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

Столкновения Палестинцев с израильской пехотой во время протестов против призная Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля. 9 декабря 2017

РАМАЛЛА, 9 дек — РИА Новости. Столкновения начались на границе Палестины и Израиля около Рамаллы (столицы Палестины) и израильского поселения Бейт-Эль, израильская армия применяет газ и шумовые гранаты, переедает корреспондент РИА Новости.

Протестующие подожгли покрышки, группа подростков принесла большой мусорный бак, чтобы перекрыть дорогу. Им навстречу со стороны Израиля приехали несколько бронеавтомобилей, солдаты начали забрасывать протестующих гранатами с газом и шумовыми гранатами. Одна из гранат с газом попала по группе журналистов, среди которых были россияне.

В то же время в центре Рамаллы (столица Палестины) на площади Аль-Манара идет митинг партии "Джабхат Шаби", посвященный ее 52-летию. Как ожидается, после окончания митинга ее активисты также придут к поселению Бейт-Эль. К ним также могут присоединиться все недовольные ситуацией вокруг Иерусалима.