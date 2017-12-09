Пользователи соцсетей пришли в ужас от видео с умирающим медведем

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пользователи соцсетей активно обсуждают видео с голодающим белым медведем, снятое на канадском острове Баффинова Земля.

Медведя обнаружили представители природоохранительной организации Sea Legacy. Видно, что тощий зверь еле передвигается, еду ищет в мусорном баке и, не найдя ничего съедобного, без сил валится на землю.

Публикация от Paul Nicklen (@paulnicklen) Дек 5 2017 в 8:52 PST

"Мы стояли там и плакали", — рассказывает фотограф Пол Никлен, опубликовавший ролик на своей странице в Instagram.

В комментарии к видео он отметил, что медведь совершенно точно умер в течение нескольких дней или даже часов после съемки. Он также подчеркнул, что его группа не смогла бы его спасти.

"Это душераздирающая сцена, которую я до сих по не могу выкинуть из головы, но я знаю, что мы должны делиться и прекрасным, и печальным, чтобы сломать стену безразличия", — пишет Никлен.

Причиной, по которой медведь так оголодал, стали последствия глобального потепления, обращает внимание фотограф. В последние годы зима в этой части Арктики сократилась, и морские льды таят раньше, чем обычно. Из-за этого медведи не могут охотиться на морских львов и моржей и не накапливают достаточно еды, чтобы пережить зимнюю спячку, отметил Никлен.

Пользователи Instagram прониклись сочувствием к бедному животному.

"Душераздирающе! Спасибо, что показали нам суровую реальность того, за что мы все коллективно в ответе", — пишет nico_maur.

"Вы должны показать это своим детям, может быть, если они увидят, что на самом деле происходит в мире, это воодушевит их на то, чтобы призвать других к переменам?", — пишет jonathandoylemedia.

"Очень тяжело смотреть! Это рвет душу", — пишет ninanice10.

Некоторые из них посетовали на то, что съемочная группа не попыталась прекратить его страданий.

"Я обращаю внимание на то, что группа даже не попыталась.. Разве нереалистично в подобной ситуации ожидать, что они хотя бы попытаются усыпить этого медведя?", — пишет chrisoux.