В ДНР за сутки в результате боевых действий погиб один человек

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Один человек погиб в результате ведения боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе минувших суток, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"При защите республики от агрессии врага ранения, несовместимые с жизнью, получил один военнослужащий ДНР", — заявил Басурин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.