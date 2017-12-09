РАМАЛЛАХ, 9 дек — РИА Новости. Израильская армия пустила газ против палестинских подростков, которые собираются на границе с Израилем около поселения Бейт-Эль, передает корреспондент РИА Новости.

Подростки готовились к активным протестам — в 500 метрах от границы они стаскивали палки и камни, подожгли покрышки и пытались перекрыть дорогу. С израильской стороны появились военные, они применили газ.

В центре соседнего города Рамаллах на площади Аль-Манара сейчас проходит митинг партии "Джабхат Шаби", посвященный ее 52-летию. Как ожидается, после митинга активисты также придут к поселению Бейт-Эль. К ним могут присоединиться все недовольные ситуацией вокруг Иерусалима.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это решение позитивно встретили в Израиле, но во многих государствах к нему отнеслись негативно — в первую очередь, в странах Ближнего Востока и в Палестине.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал решение Трампа отказом от спонсорства в ближневосточном мирном процессе, а исламистская оппозиция, правящая в секторе Газа, заявила, что президент США "отворил врата ада" для Америки на Ближнем Востоке.

По данным палестинского Минздрава, в столкновениях с израильскими силовиками уже пострадали более тысячи палестинцев, два человека погибли.