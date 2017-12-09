Премьер-министр Ирака заявил о полной победе над ИГ*

БАГДАД, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки "Исламское государство"* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.
Он отметил, что враг пришел уничтожать цивилизацию, однако Ирак "победил благодаря единству и решительности", нанеся террористам поражение "в короткий срок".
Группировка ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.
ЕЙ
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