Премьер-министр Ирака заявил о полной победе над ИГ*

БАГДАД, 9 дек — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки "Исламское государство"* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ*", — заявил премьер на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что враг пришел уничтожать цивилизацию, однако Ирак "победил благодаря единству и решительности", нанеся террористам поражение "в короткий срок".

Аль-Абади ранее отмечал, что объявит о полной победе с завершением военных операций против ИГ в иракской пустыне. В конце ноября иракские ополченцы заявили, что вооруженные силы освободили пустынные районы на западе страны, а в субботу сообщили, что восстановили контроль на протяжении всей границы с Сирией.

Группировка ИГ захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.

ЕЙ

Террористическая организация, запрещена в России