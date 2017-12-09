Пушков напомнил Трампу о реальной роли США в двух мировых войнах

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа о том, что США выиграли две мировые войны.

Сенатор напомнил о том, что роль у американцев в обоих конфликтах была далеко не главной.

При оценке историч.роли США Трампу надо бы помнить: в 1-ю мировую их роль была вспомогательной, во 2-й они не победили бы Гитлера без СССР. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 9, 2017

​Выступая перед своими сторонниками во Флориде, Трамп заявил, что США — нация, которая "вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени".