В Варшаве заявили, что Польша не будет спешить со вступлением в еврозону

ВАРШАВА, 9 дек – РИА Новости. Польша не будет торопиться со вступлением в зону евро, заявил вице-премьер и кандидат на должность премьер-министра страны Матеуш Моравецкий.

Он отметил, что Польша, вступая в Евросоюз, взяла на себя обязательство вступить и в зону евро, но конкретного срока не существует. В зону евро входят 19 из 26 стран ЕС.

"Мы для этого должны были бы изменить конституцию, и мы, конечно, туда не торопимся. Зона евро переживает сейчас проблемы", — сказал Моравецкий в эфире радио "Мария".

"Страны Запада не могут восстановить конкурентоспособность именно потому, что они в зоне евро, потому что не могут свою валюту девальвировать и не могут эмитировать долги в собственной валюте", — пояснил он.

В пятницу отставка премьера Польши Беаты Шидло была принята президентом республики Анджеем Дудой, который выдвинул кандидатуру Моравецкого на ставший вакантным пост и поручил ему сформировать кабмин.