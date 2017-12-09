Задержание Саакашвили дискредитирует Украину, считают в Раде

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что домашний арест экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет только на руку, а его резонансные задержания дискредитируют Украину в глазах всего мира.

Саакашвили был задержан в Киеве накануне вечером. Прокуроры требуют отправить его под домашний арест, дата заседания суда по избранию меры пресечения пока не определена.

"Даже если суд на 100%… удовлетворит ходатайство СБУ, то Порошенко оказал своему "другу" хорошую услугу. Михо (Саакашвили — ред.), вместо того чтобы бомжевать под Радой и искать возможность для элементарной гигиены, спокойно будет управлять протестными акциями со своей 250-метровой квартиры в нескольких сотнях метров от своего палаточного городка. "Успех" власти неимоверный! И зачем тогда домашний арест? А Порошенко и компания теперь еще выгребут свое и под изолятором СБУ, и на заседании суда, и перед представителями Евросоюза и госдепартамента США", — написал Шуфрич в Facebook.

Депутат считает, что события, связанные с Саакашвили, "дискредитируют нашу страну перед всем миром". "Если бы дискредитировалась власть, то бог с ней, но, к сожалению, дискредитируются Украина и украинцы", — говорится в его сообщении.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор.