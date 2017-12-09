Алиев и Эрдоган назвали ошибкой решение Трампа по Иерусалиму

БАКУ, 9 дек — РИА Новости. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган в ходе беседы по телефону в субботу назвали решение президента США Дональда Трампа по Иерусалиму ошибочным: оно может привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и готовности перенести туда посольство США. Палестинцы сами претендуют на восточную часть города и со вчерашнего дня в разнообразных форматах — от политических заявлений до сожженных флагов — демонстрируют неприятие инициатив президента Дональда Трампа.

Пресс-служба главы Азербайджана сообщила в субботу, что Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге.

"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента Азербайджана на саммит по вопросу Иерусалима в Стамбуле. Президент Ильхам Алиев принял приглашение", — сообщает пресс-служба.

В ходе беседы "президенты заявили, что решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля является крайне ошибочным".

"Главы государств заявили, что эти шаги идут вразрез с международным правом и могут привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке", — говорится в сообщении.

Первые митинги на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа прошли во вторник вечером. На главных площадях Вифлеема и Рамаллаха были потушены рождественские елки. Минздрав Палестины сообщил о 1,1 тысячи пострадавших во время протестов в пятницу в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назвал решение Трампа отказом от посредничества в ближневосточном мирном процессе, а исламистская оппозиция, правящая в секторе Газа, заявила, что своим решением президент США "отворил врата ада" для Америки на Ближнем Востоке.

Ожидается, что признание США Иерусалима столицей Израиля будет всесторонне рассмотрено на чрезвычайном саммите лидеров Организации исламского сотрудничества (ОИС) и совещании глав МИД ОИС 13 декабря в Стамбуле, которые пройдут по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана.