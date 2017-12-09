CNN изменил статью о получении Трампом доступа к документам Wikileaks

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Телеканал CNN внес изменения в опубликованный ранее материал о том, что президент США Дональд Трамп, его сын и другие члены предвыборной кампании в сентябре 2016 года получили сообщение с ключом для расшифровки и ссылкой на сайт с попавшими в распоряжение Wikileaks документами.

Изначально в материале сообщалось, что электронное сообщение пришло 4 сентября. Впоследствии телеканал изменил дату на 14 сентября.

"Первоначальный материал CNN о дате присланного электронного письма членам кампании Трампа о документах Wikileaks, которое было подтверждено CNN двумя источниками, был неверен. Мы обновили нашу историю, чтобы указать правильную дату и предоставить подходящий контекст для момента получения письма", — сообщается в заявлении телеканала.

Оказалось, что в сообщении была ссылка на документы, опубликованные Wikileaks днем ранее. После изменения в новости телеканал отметил, что сообщение "представляет меньшую важность, чем изначально сообщил CNN". "Новые подробности показывают, что отправитель располагал общедоступной информацией", — пишет телеканал.

Телеканал приложил к новости скриншот электронного письма, поступивший в его распоряжение. На нем видно, что письмо от пользователя "Майк Эриксон" пришло 14 сентября. "Wikileaks загрузили новый архив файлов Демократической партии США. Он слишком большой для того, чтобы я прислал вам его в приложении к письму, но вы можете скачать его самостоятельно", — говорится в письме. Далее указана ссылка на документы и расшифровочный ключ.