В Раде хотят переименовать сквер возле посольства России в честь Немцова

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Профильная комиссия Верховной рады поддержала инициативу мэра Киева Виталия Кличко о присвоении скверу возле посольства России имени Бориса Немцова, сообщил депутат парламента Дмитрий Белоцерковец.

"В Киеве появится сквер имени Бориса Немцова возле посольства РФ. Комиссия по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева — назвать сквер возле посольства РФ (Воздухофлотский проспект) именем Бориса Немцова… Последний шаг — это решение сессии Киевсовета, которое, я уверен появится в самое ближайшее время", — написал он на своей странице в Facebook.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.