Слова Трампа о победах США напомнили Клинцевичу стрекотание мухи из басни

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ. Архивное фото

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа про победы США в двух мировых войнах, сравнив его со словами мухи из известной басни.

Ранее Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, назвал США нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени.

"Да простит меня Дональд Трамп, но его высказывание о победе США в двух мировых войнах очень напоминает стрекотание мухи из басни, вспахавшей поле на спине быка: "Не справился бы бык с работой без меня!" — написал Клинцевич в Facebook.

"Не знаю, чего больше в этом высказывании – невежества или хвастовства. Странно, что еще американский президент не поведал миру о решающем вкладе США в разгром Наполеона", — добавил сенатор.