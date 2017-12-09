Клинцевич: в России "плевать хотели" на новые санкции

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Если США введут новые санкции против России, она столкнется с некоторыми сложностями, но в конечном итоге это ничего не поменяет, заявил RT первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Его комментарии связаны с появившимся в издании Politico сообщением о том, что американский президент Дональд Трамп одобрил новые ограничительные меры в отношении России за "нарушения" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Клинцевича, Россия на санкции "плевать хотела".

"Через 5-10 лет скажем им спасибо за то, что они устроили нам холодный душ. Мы сегодня обеспечили политическую, дипломатическую, военную и продовольственную безопасность страны ", — сказал он, добавив, что от новых санкций пострадают все, в том числе США.

Вашингтон не понимает, что копает себе яму, и на России он споткнется, отметил Клинцевич.