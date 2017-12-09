Во время протестов в Палестине пострадали более тысячи человек

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

Участники протестов в Палестине против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля. 8 декабря 2017

ГАЗА, 9 дек — РИА Новости. Во время протестов в разных районах Западного берега реки Иордан, сектора Газа и Иерусалима пострадали 1,1 тысячи человек, сообщает Минздрав Палестины.

Накануне палестинцы провели "день гнева" в связи с решением президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Протесты привели к столкновениям с израильскими силовиками.

Ранее палестинский Красный полумесяц сообщал о 767 пострадавших, включая около 60 с огнестрельными ранениями.

Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысячи человек, и признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".