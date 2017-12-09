Американец не смог скрыть радости по поводу снега

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Житель Луизианы ДаКуан Беллард снял на видео свою реакцию на редкое для этого штата явление — снегопад. Ролик он выложил в Twitter, и за один день его ретвитнули более 8,5 тысяч раз.

На видео улыбчивый чернокожий мужчина с дредами под песню Ванессы Карлтон A Thousand Miles танцует на улице, сняв рубашку. "Я из Луизианы, тут нечасто идет снег", — написал он под роликом.

Im from Louisiana it doesn’t snow here often 😂❄️❄️ pic.twitter.com/jAD0p8MZzQ — Da'Quan Bellard (@AlmightyChipp) December 8, 2017

​Ролик пришелся по душе многим, в том числе самой Ванессе Карлтон, которая отметила в комментарии, что видео Белларда превосходит оригинальный клип на эту песню.

Снегопад накрыл сразу несколько штатов на юге США. В Луизиане более 60 тысяч человек остались без электричества. Власти штата посоветовали людям не пользоваться автомобилями и не покидать дома, пока метель не утихнет.