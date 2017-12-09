В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли два человека

ГАЗА, 9 дек — РИА Новости. Двое палестинских боевиков погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель минздрава.

Тела погибших были найдены под руинами одного из объектов, уничтоженных минувшей ночью ВВС Израиля в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.

"Бригады скорой помощи достали тела двух бойцов из-под обломков военного объекта "БАДР" к югу от города Газа, который сегодня на рассвете подвергся израильской бомбардировке", — сказал собеседник агентства.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что целями бомбардировки Израиля по объектам боевиков из палестинского движения ХАМАС стали две оружейные мастерские, склад вооружений и тренировочный лагерь.