В результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли два человека

ГАЗА, 9 дек — РИА Новости. Двое палестинских боевиков погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель минздрава.
"Бригады скорой помощи достали тела двух бойцов из-под обломков военного объекта "БАДР" к югу от города Газа, который сегодня на рассвете подвергся израильской бомбардировке", — сказал собеседник агентства.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что целями бомбардировки Израиля по объектам боевиков из палестинского движения ХАМАС стали две оружейные мастерские, склад вооружений и тренировочный лагерь.