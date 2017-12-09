В Китае прогремел взрыв на химическом предприятии, есть жертвы

ПЕКИН, 9 дек — РИА Новости. Два человека погибли, ещё семеро остаются заблокированными под завалами в результате взрыва на заводе в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

ЧП произошло в ночь на субботу около 2.20 по местному времени в цехе биотехнологической компании на территории индустриального парка химической промышленности города Линьюньган.

Прибывшим на место пожарным удалось потушить начавшийся после взрыва пожар лишь спустя несколько часов.

По состоянию на настоящий момент, два человека скончались несмотря на усилия врачей, еще семеро находятся под завалами. Спасательные работы продолжаются. Причина взрыва пока неизвестна.