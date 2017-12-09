У СИЗО, где держат Саакашвили, произошла стычка его сторонников и силовиков

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Правоохранители оттеснили сторонников задержанного накануне экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у изолятора в Киеве для проезда автобусов с силовиками, сообщил в прямом эфире с места события корреспондент телеканала "112 Украина".

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ, возле которого находятся сторонники политика.

"Правоохранители оттесняют сторонников Саакашвили, которые собрались возле изолятора", — сообщил телеканал.

По данным журналиста, подъезд к изолятору в субботу утром был перекрыт сторонниками политика, они там сделали небольшую баррикаду. Однако сейчас на место стянули правоохранителей, они оттеснили активистов для проезда автобусов, после чего в изолятор и из изолятора выехали десятки автобусов и машин силовиков, в том числе нацгвардии.

Сообщается, что сейчас часть силовиков направилась к следственному изолятору.

Для чего одни автобусы и машины заехали к следственному изолятору, а другие выехали, пока неясно.

Было слышно негодование и выкрикивания со стороны сторонников Саакашвили, однако пока обошлось без стычек, отмечает телеканал.