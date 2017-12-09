Силовики за сутки выпустили более 310 мин, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (125)

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 310 мин по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе минувших суток, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"По территории ДНР, в нарушение минских договоренностей, а также "школьного" перемирия применялось следующее вооружение. Горловское направление, минометы: 120 мм – 23 мины, 82 мм – восемь мин; донецкое направление минометы: 120 мм – 120 мин, 82 мм – 103 мины; мариупольское направление минометы: 120 мм – 40 мин, 82 мм – 17 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 881 единица", — сказал представитель ведомства.