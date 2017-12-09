В Йемене при авиаударе по телестанции погибли два человека, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Два человека погибли, еще девять пострадали в результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией по телевизионной станции в Йемене, сообщает телеканал Press TV.

"Двое погибли, девять пострадали в авиаударе Саудовской Аравии по йеменской телестанции в Сане", — сообщает телеканал.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.