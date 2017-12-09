МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.

"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — приводит телеканал слова Трампа.

После этого Трамп обратился к своим сторонникам с ободряющими лозунгами, отмечает телеканал.

Первая мировая война началась в 1914 году и длилась почти до конца 1918 года. В то же время США, которые долгое время держали нейтралитет, приняли решение об объявлении войны Германии только 6 апреля 1917 года. Одним из поводов стал инцидент у юго-восточного побережья Ирландии, когда германская подводная лодка потопила плывший из США в Англию британский лайнер "Лузитания".

Во Второй мировой (1939-1945 годы) договоренность об открытии второго фронта в Западной Европе была достигнута между СССР, США и Великобританией в 1942 году, однако осуществилась она лишь в 1944 году, в Нормандии (северо-запад Франции), где высадился англо-американский десант.