МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что США являются нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени, передает телеканал Fox Business.
"Мы нация, которая вырыла Панамский канал, выиграла две мировые войны, отправила человека на Луну и поставила коммунизм на колени", — приводит телеканал слова Трампа.
После этого Трамп обратился к своим сторонникам с ободряющими лозунгами, отмечает телеканал.
Во Второй мировой (1939-1945 годы) договоренность об открытии второго фронта в Западной Европе была достигнута между СССР, США и Великобританией в 1942 году, однако осуществилась она лишь в 1944 году, в Нормандии (северо-запад Франции), где высадился англо-американский десант.