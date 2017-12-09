В ДНР заявили о 29 обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (124)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Украинские силовики 29 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 16 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что в результате обстрелов со стороны силовиков поселка Гольмовской на окраине Горловки повреждены четыре дома.