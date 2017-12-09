Замгенсека ООН намерен способствовать деэскалации на Корейском полуострове

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фелтман в ходе своего визита в Северную Корею "выразил готовность внести свой вклад в дело ослабления напряженности на Корейском полуострове", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Фелтман находился с визитом в КНДР с 5 декабря. В ходе визита, по всей видимости, его встреч с лидером северокорейского государства Ким Чен Ыном не произошло. В субботу он вылетел в Пекин.
КНДР на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.