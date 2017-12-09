Ответ на задержание. Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о начале бессрочной голодовки. Об этом рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Ранее сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Киеве Михаила Саакашвили, его поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности. Прокуроры ходатайствуют о том, чтобы отправить Саакашвили под домашний арест с ношением электронного браслета.

Во вторник сотрудники СБ Украины попытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, но попытка не увенчалась успехом так как сторонники отбили его у правоохранителей. В среду уже сотрудники полиции попытались задержать Саакашвили второй раз уже в палаточном городке, но там им оказали сопротивление, и попытка снова не удалась

Задержание Саакашвили



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу вечером сообщил о задержании Саакашвили в одном из спальных районов Киева. При этом сам политик ранее заявлял, что не намерен покидать палаточный городок у Верховной рады.

"Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", — написал Луценко в Facebook.

Национальная полиция Украины уточнила, что ее сотрудники проводили задержание политика и при этом никто из его сторонников не пострадал.

К Саакашвили спустя некоторое время допустили его адвокатов. Депутат Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что задержанный будет находиться под стражей до момента суда, который в течение 72 часов с момента задержания должен избрать ему меру пресечения. Следственные действия в отношении Саакашвили уже завершены.

"Если суд решит, что он будет помещен под домашний арест, он будет препровожден к месту пребывания под домашним арестом. Если суд решит, что он должен находиться в следственном изоляторе, он будет в следственном изоляторе", — сказал Геращенко в эфире украинского телеканала " 112 Украина ".

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, генпрокуратура требует для Саакашвили домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Замглавы крупнейшей фракции украинского парламента "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что дело Саакашвили необходимо тщательно расследовать, и затем политик должен предстать перед судом.

Президент Петр Порошенко в пятницу заявил, что не намерен вмешиваться в дело Саакашвили и добавил, что предыдущая попытка его задержание не связанна с лишением экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.

Поддержка сторонников



После того как появилась информация о задержании Михаила Саакашвили, у изолятора временного содержания СБ Украины начали собираться соратники политика. При этом охрана здания значительно усилена, оно оцеплено несколькими десятками правоохранителей.

Соратники Саакашвили не предпринимают попыток штурма. Они разместили возле центрального входа бочки, в которых жгут дрова, и призывают киевлян присоединиться к импровизированному протесту, скандируя "Киев, вставай!".

Депутат Рады Геращенко предостерег сторонников бывшего президента Грузии от попыток штурма изолятора для освобождения их лидера. Геращенко также напомнил, что правоохранители, которые охраняют здание, имеют право применять к "провокаторам" спецсредства.

Марш против Порошенко



Внефракционный депутат Рады, один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко заявил, что несмотря на задержание Михаила Саакашвили, второй марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко в воскресенье состоится.

"Мы проведем марш от парка Тараса Шевченко, где напротив университета мы собираемся, и будем идти на Крещатик. Этот марш как раз против того, что происходит, против таких незаконных действий. Я считаю, что диктатура власти происходит на Украине, узурпация власти президентом Петром Порошенко происходит семимильными шагами, и кто против этих тенденций, мы приглашаем выйти на несколько часов и озвучить свою позицию", — сообщил Деревянко в эфире телеканала "112 Украина".

Первый марш за импичмент президента Украины, организованный Саакашвили, состоялся 3 декабря и собрал несколько тысяч приверженцев. Именно с его проведением соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе связал задержание экс-президента Грузии.

В палаточном городке все тихо



В палаточном городке у здания Верховной рады на площади Конституции в Киеве продолжают оставаться сторонники Саакашвили. Сакварелидзе сразу после задержания политика не исключил, что силовики попытаются "зачистить" палаточный городок под Радой.

Вместе с тем в МВД Украины официально заявили, что не намерены применять силу и не планируют сносить палаточный городок.

"Хочу официально заявить: никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной радой правоохранители совершать не будут", — заявил в субботу советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире украинского телеканала NewsOne.

По данным СМИ, пока в самом палаточном городке спокойно и никаких попыток применения силы со стороны правоохранителей не было.