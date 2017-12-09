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Ответ на задержание. Саакашвили объявил бессрочную голодовку в СИЗО

Сюжет:
Задержание Михаила Саакашвили в Киеве (159)
08:3509.12.2017
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© AFP 2017 / Sergei ChuzavkovМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Chuzavkov

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о начале бессрочной голодовки. Об этом рассказал его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Саакашвили будут дежурить у изолятора, где содержится политик
Ранее сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Киеве Михаила Саакашвили, его поместили в изолятор временного содержания Службы безопасности. Прокуроры ходатайствуют о том, чтобы отправить Саакашвили под домашний арест с ношением электронного браслета.

Во вторник сотрудники СБ Украины попытались задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности, но попытка не увенчалась успехом так как сторонники отбили его у правоохранителей. В среду уже сотрудники полиции попытались задержать Саакашвили второй раз уже в палаточном городке, но там им оказали сопротивление, и попытка снова не удалась

Задержание Саакашвили

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу вечером сообщил о задержании Саакашвили в одном из спальных районов Киева. При этом сам политик ранее заявлял, что не намерен покидать палаточный городок у Верховной рады.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : аккаунт Петра Порошенко в Twitter
Порошенко считает, что дело Саакашвили не стоит международного внимания
"Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", — написал Луценко в Facebook.

Национальная полиция Украины уточнила, что ее сотрудники проводили задержание политика и при этом никто из его сторонников не пострадал.

К Саакашвили спустя некоторое время допустили его адвокатов. Депутат Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что задержанный будет находиться под стражей до момента суда, который в течение 72 часов с момента задержания должен избрать ему меру пресечения. Следственные действия в отношении Саакашвили уже завершены.

Михаил Саакашвили со своими сторонниками у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Саакашвили заявил о намерении стать "спасителем Украины"
"Если суд решит, что он будет помещен под домашний арест, он будет препровожден к месту пребывания под домашним арестом. Если суд решит, что он должен находиться в следственном изоляторе, он будет в следственном изоляторе", — сказал Геращенко в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, генпрокуратура требует для Саакашвили домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Замглавы крупнейшей фракции украинского парламента "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает, что дело Саакашвили необходимо тщательно расследовать, и затем политик должен предстать перед судом.

Президент Петр Порошенко в пятницу заявил, что не намерен вмешиваться в дело Саакашвили и добавил, что предыдущая попытка его задержание не связанна с лишением экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.

Поддержка сторонников

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Рада уволила главу антикоррупционного комитета, поддерживающего Саакашвили
После того как появилась информация о задержании Михаила Саакашвили, у изолятора временного содержания СБ Украины начали собираться соратники политика. При этом охрана здания значительно усилена, оно оцеплено несколькими десятками правоохранителей.

Соратники Саакашвили не предпринимают попыток штурма. Они разместили возле центрального входа бочки, в которых жгут дрова, и призывают киевлян присоединиться к импровизированному протесту, скандируя "Киев, вставай!".

Депутат Рады Геращенко предостерег сторонников бывшего президента Грузии от попыток штурма изолятора для освобождения их лидера. Геращенко также напомнил, что правоохранители, которые охраняют здание, имеют право применять к "провокаторам" спецсредства.

Марш против Порошенко

Внефракционный депутат Рады, один из лидеров "Движения новых сил" Юрий Деревянко заявил, что несмотря на задержание Михаила Саакашвили, второй марш за импичмент президента Украины Петра Порошенко в воскресенье состоится.

Участники акции протеста Марш за импичмент в Киеве. 3 декабря 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко заявил, что лагерь Саакашвили профинансировали из Москвы
"Мы проведем марш от парка Тараса Шевченко, где напротив университета мы собираемся, и будем идти на Крещатик. Этот марш как раз против того, что происходит, против таких незаконных действий. Я считаю, что диктатура власти происходит на Украине, узурпация власти президентом Петром Порошенко происходит семимильными шагами, и кто против этих тенденций, мы приглашаем выйти на несколько часов и озвучить свою позицию", — сообщил Деревянко в эфире телеканала "112 Украина".

Первый марш за импичмент президента Украины, организованный Саакашвили, состоялся 3 декабря и собрал несколько тысяч приверженцев. Именно с его проведением соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе связал задержание экс-президента Грузии.

В палаточном городке все тихо

В палаточном городке у здания Верховной рады на площади Конституции в Киеве продолжают оставаться сторонники Саакашвили. Сакварелидзе сразу после задержания политика не исключил, что силовики попытаются "зачистить" палаточный городок под Радой.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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В Раде заявили о "цирковом потенциале" Саакашвили
Вместе с тем в МВД Украины официально заявили, что не намерены применять силу и не планируют сносить палаточный городок.

"Хочу официально заявить: никаких силовых действий, никакого штурма палаточного городка под Верховной радой правоохранители совершать не будут", — заявил в субботу советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк в эфире украинского телеканала NewsOne.

По данным СМИ, пока в самом палаточном городке спокойно и никаких попыток применения силы со стороны правоохранителей не было.

Палаточный городок сторонников Саакашвили в Киеве
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили во вторник отправились к Верховной раде "требовать импичмента" президента Украины и развернули в центре Киева палаточный лагерь.
© REUTERS / Oleh TereshchenkoНа следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".Михаил Саакашвили в палаточном лагере у здания Верховной Рады в Киеве. 6 декабря 2017
© REUTERS / Oleh Tereshchenko
На следующее утро сотрудники правоохранительных органов пришли в лагерь протестующих, чтобы задержать Саакашвили в рамках дела о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности".
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНесколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Несколько десятков полицейских искали Саакашвили, но активисты его не выдали. Это вылилось в столкновения между полицией и сторонниками политика.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Сейчас в палаточном городке находятся несколько сотен человек. У многих из них щиты, отобранные у силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАктивисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Активисты принесли в лагерь автомобильные покрышки, из которых построили баррикады, и кирпичи, которыми они собираются отбиваться от силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В ходе столкновений между полицией и сторонниками Саакашвили пострадали четырнадцать полицейских и двое гражданских. По данным медиков, у пострадавших правоохранителей закрытые черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы конечностей. Однако пока никого из активистов не задержали, уголовные дела из-за потасовок не возбуждались.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сторонники Саакашвили пригрозили прийти домой к генпрокурору Украины Юрию Луценко, если силовики вновь попытаются напасть на палаточный городок. Несколько десятков митингующих, одетых в камуфляжную форму, даже провели тренировку по отражению атаки силовиков.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГенпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.Палаточный городок сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что организованные Саакашвили акции протеста финансировало окружение экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесмен Сергей Курченко. Генпрокурор считает, что митинги направлены на свержение государственной власти.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывшему губернатору Одесской области грозит до пяти лет лишения свободы, в среду его объявили в розыск.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЛуценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.Сторонники Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Луценко дал Саакашвили сутки на то, чтобы добровольно явиться на допрос. Бывший президент Грузии на это ответил, что не пойдет "к лжегенпрокурору", и сказал, что готов принять следователей в палаточном городке.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание украинского парламента охраняется в усиленном режиме, по периметру Рады стоят полицейские и бойцы нацгвардии.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЧерез оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.Сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады Украины в Киеве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Через оцепление силовиков к зданию Верховной рады могу пройти только депутаты и их помощники, а также аккредитованные журналисты.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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К активистам обратился депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который призвал жителtq палаточного городка самим задержать экс-президента Грузии.
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