"На вид как наша жизнь": в Сети высмеяли новогоднюю елку в центре Киева

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главная новогодняя елка, установленная в центре Киева, вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей.
Фотографию с новогодним деревом, в частности, выложил у себя в Facebook депутат Верховной рады Борислав Береза.
Пользователи начали активно комментировать эту новость.
"На вид как наша жизнь", — отмечает Юра Вовчемыс.
"Все как в стране, зато макушка пушистая", — иронизирует один из комментаторов.
Другой пользователь сетует на то, что ему придется каждый день проходить мимо этой елки.
"Господи! Куда катится страна", — задается вопросом Анна Синелнык.
"Ничего необычного не вижу. Прекрасно символизирует нынешнюю Украину. Нищета внизу и прекраснейшая верхушка", — пишет пользователь Luidmila Jumbei.
"Уголовное наказание за непризнание этой елки-палки красавицей еще не ввели?" — высмеивает пользователь Татьяна Ковалева инициативы о преследовании за несогласие с официальной трактовкой ряда исторических событий.
"Бедное дерево. Какая экономика, такая и ель", — сетует Анастасия Павлюченко.
Местные СМИ предположили, что елка выглядит таким образом из-за того, что после доставки главное новогоднее дерево не сразу развязали, поэтому ветки находились в деформированном состоянии дольше, чем необходимо.