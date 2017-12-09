"На вид как наша жизнь": в Сети высмеяли новогоднюю елку в центре Киева

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Главная новогодняя елка, установленная в центре Киева, вызвала бурную реакцию у пользователей социальных сетей.

Фотографию с новогодним деревом, в частности, выложил у себя в Facebook депутат Верховной рады Борислав Береза.

Пользователи начали активно комментировать эту новость.

"На вид как наша жизнь", — отмечает Юра Вовчемыс.

"Все как в стране, зато макушка пушистая", — иронизирует один из комментаторов.

Другой пользователь сетует на то, что ему придется каждый день проходить мимо этой елки.

"Господи! Куда катится страна", — задается вопросом Анна Синелнык.

"Ничего необычного не вижу. Прекрасно символизирует нынешнюю Украину. Нищета внизу и прекраснейшая верхушка", — пишет пользователь Luidmila Jumbei.

"Утомилась по дороге", — иронизирует Вадим Иванин.

"Уголовное наказание за непризнание этой елки-палки красавицей еще не ввели?" — высмеивает пользователь Татьяна Ковалева инициативы о преследовании за несогласие с официальной трактовкой ряда исторических событий.

"Бедное дерево. Какая экономика, такая и ель", — сетует Анастасия Павлюченко.

Местные СМИ предположили, что елка выглядит таким образом из-за того, что после доставки главное новогоднее дерево не сразу развязали, поэтому ветки находились в деформированном состоянии дольше, чем необходимо.