В Белом доме назвали CNN "фейковыми новостями" за перепутанную фотографию

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс назвала телеканал CNN "фейковыми новостями" за перепутанную фотографию.

Телеканал опубликовал цитату первого заместителя пресс-секретаря президента Раджа Шаха. При этом CNN сопроводил высказывания фотографией другого человека по имени Радж Шах — главы неправительственного Фонда Рокфеллера. Такая путаница в прошлом происходила с этими тезками неоднократно.

"CNN, это точно не @RajShah45, но это фейковые новости", — написала Сандерс в Twitter, приложив ошибочную фотографию.

Ранее Трамп неоднократно называл CNN "фейковыми новостями" за то, как телеканал освещает его деятельность.