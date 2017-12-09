В Японии арестовали найденных на необитаемом острове граждан КНДР

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Трое из 10 граждан Северной Кореи, которые ранее были обнаружены японской службой безопасности на море на рыболовецком деревянном баркасе на необитаемом острове Мацумаэкодзима, арестованы по подозрению в краже.

В конце ноября вертолет службы безопасности на море обнаружил деревянный баркас, пришвартованный в порту необитаемого острова Мацумаэкодзима около Хоккайдо. Выяснилось, что на баркасе, который, по всей видимости, вынесло в открытое море, а затем прибило к острову, находятся 10 граждан Северной Кореи. Кроме того, сотрудники службы безопасности на море и полиция обнаружили на баркасе украденные на острове вещи.

Остров Мацумаэкодзима является необитаемым, но служит временным прибежищем для рыбаков. Для них здесь обустроена пристань, а также есть времянка, в которой хранятся продукты, одежда, рыболовные снасти и другие необходимые вещи. По свидетельствам очевидцев, времянка была полностью разграблена. Отмечалось, что были похищены электрогенератор, мопед, одежда, рыболовные снасти – всего на сумму около 8 миллионов иен (около 80 тысяч долларов).

Граждане Северной Кореи при первых опросах не скрывали, что притащили вещи на баркас, так как считали, что раз на острове никто не живет, то они никому не принадлежат. Между тем у времянки есть хозяин, который принимает в ней рыбаков, решивших переждать на острове непогоду, он же поддерживает в рабочем состоянии пристань.

Как сообщило агентство Киодо, граждане КНДР оказали сопротивление японским властям. Полиции пришлось буквально выволакивать их с баркаса. Баркас был привязан к сторожевому катеру службы безопасности на море, однако утром в субботу выяснилось, что канат был кем-то перерезан. Полиция, опасаясь, что граждане Северной Кореи попытаются сбежать, арестовала троих из них.