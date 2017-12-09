В Японии арестовали найденных на необитаемом острове граждан КНДР

ТОКИО, 9 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Трое из 10 граждан Северной Кореи, которые ранее были обнаружены японской службой безопасности на море на рыболовецком деревянном баркасе на необитаемом острове Мацумаэкодзима, арестованы по подозрению в краже.
Остров Мацумаэкодзима является необитаемым, но служит временным прибежищем для рыбаков. Для них здесь обустроена пристань, а также есть времянка, в которой хранятся продукты, одежда, рыболовные снасти и другие необходимые вещи. По свидетельствам очевидцев, времянка была полностью разграблена. Отмечалось, что были похищены электрогенератор, мопед, одежда, рыболовные снасти – всего на сумму около 8 миллионов иен (около 80 тысяч долларов).
Как сообщило агентство Киодо, граждане КНДР оказали сопротивление японским властям. Полиции пришлось буквально выволакивать их с баркаса. Баркас был привязан к сторожевому катеру службы безопасности на море, однако утром в субботу выяснилось, что канат был кем-то перерезан. Полиция, опасаясь, что граждане Северной Кореи попытаются сбежать, арестовала троих из них.