СМИ сообщили об атаке израильской армии по целям ХАМАС

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля нанесла удар по четырем целям ХАМАС в ночь на субботу в ответ на удары из сектора Газа, сообщает издание Times of Israel.

По данным СМИ, силы Израиля атаковали два объекта по производству оружия, оружейный склад и тренировочный центр.

"Только ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа", — приводит издание заявление армии.

Ранее палестинская ракета упала в черте города Сдерота на юге Израиля. Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.