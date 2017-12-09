Трамп перепутал слова "откровение" и "революция"

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перепутал в речи перед сторонниками похоже звучащие по-английски слова и в результате заявил, что его "откровение" еще не завершено.

"Наше откровение не закончилось 8 ноября (2016 года — Прим. ред.). Это было только начало", — заявил Трамп, имея в виду победу на президентских выборах. Глава Белого дома использовал слово revelation вместо слова revolution ("революция"). В прошлом он называл свое избрание политической революцией.

Слово revelation может переводиться с английского как "откровение", "разоблачение", а также книга Апокалипсиса из Библии.