Госдеп не комментирует данные о предложении о невмешательстве в дела России

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Госдепартамент США не комментирует публикацию портала BuzzFeed, согласно которой Россия предлагала США зафиксировать обязательство двух стран не вмешиваться во внутренние дела друг друга, но получила отказ.

"Мы ничего не сможем вам сказать по данному вопросу", — заявил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть содержание статьи.

РИА Новости пока не располагает комментарием МИД РФ.

По данным портала, Москва предлагала "широкое соглашение о невмешательстве между Москвой и Вашингтоном, которое запретило бы обоим правительствам вмешиваться во внутреннюю политику друг друга". Представитель госдепа сказал изданию, что США отказались от этого.

Как утверждает BuzzFeed, впервые подобную возможность обсуждал в июле этого года в Вашингтоне замглавы МИД РФ Сергей Рябков, который проводил переговоры с замгоссекретаря Томасом Шенноном. Портал называет эти переговоры "секретными", хотя о самих встречах обе стороны сообщали и рассказывали об их содержании.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе.

Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.