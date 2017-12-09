Депутат Рады прокомментировал видео, где он вылизывает тарелку

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Антон Геращенко прокомментировал в своем аккаунте в Facebook видео, на котором он вылизывает тарелку.

Кадры размещены в Facebook бывшего замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов. Видео рассмешило пользователей социальных сетей.

Депутат рассказал, что видео снято в сентябре этого года в японском ресторане в ходе встречи с дипломатом из Японии.

Геращенко отметил, что одно из блюд ему особо понравилось. В связи с этим японский дипломат рассказал депутату о традиции, в соответствии с которой "считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска", — подчеркнул нардеп.

По словам Геращенко, видео, сделанное блогером Василием Крутчаком, попало к Портнову "через посредников".

"Рекомендую изучать литературу о вкусной и здоровой пище, о вкусах и обычаях разных народов мира", — обратился к Портнову депутат Верховной рады.

Геращенко также отметил, что ему "нечего стесняться".

"Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций", — резюмировал нардеп.