МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Антон Геращенко прокомментировал в своем аккаунте в Facebook видео, на котором он вылизывает тарелку.Facebook бывшего замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов. Видео рассмешило пользователей социальных сетей.
Депутат рассказал, что видео снято в сентябре этого года в японском ресторане в ходе встречи с дипломатом из Японии.
Геращенко отметил, что одно из блюд ему особо понравилось. В связи с этим японский дипломат рассказал депутату о традиции, в соответствии с которой "считается знаком особого уважения к повару, когда блюдо после обеда остаётся вычищенным до блеска", — подчеркнул нардеп.
"Рекомендую изучать литературу о вкусной и здоровой пище, о вкусах и обычаях разных народов мира", — обратился к Портнову депутат Верховной рады.
Геращенко также отметил, что ему "нечего стесняться".
"Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций", — резюмировал нардеп.