Трамп не уверен в эффективности санкций против КНДР

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сработают ли санкции против КНДР.

"Мы ввели самые жесткие санкции, которые когда-либо вводились Советом Безопасности ООН — это часть кампании по максимальному давлению на жестокую диктатуру в Северной Корее", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

"Я не знаю, сработают ли с ним санкции, но надо попробовать, посмотрим. Кто знает? Все, что я могу сказать вам, ребята, — это то, что вы в хороших руках", — добавил он.

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Совет Безопасности ООН дважды — в августе и сентябре — ужесточал санкции против Пхеньяна за очередные ракетные и ядерные испытания.

Усиливающиеся санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.