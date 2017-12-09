Трамп отказался "защищать от России" страны НАТО, которые "не платят"

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил перед сторонниками на митинге во Флориде, что не собирается защищать, к примеру, от России страны НАТО, которые "не платят" за свое присутствие в альянсе.
"Я им намекнул, что если вы не платите, вас тут не будет. И я за это подвергся критике в прессе, они заявили, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Так это они грубы с нами, если не платят! Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было — с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне за какую-то страну, которая даже не платит", — заявил Трамп.
Президент США также описал свой разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, от которой он добивался повышения ассигнований на НАТО.
США обеспечивают львиную долю натовского бюджета. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность. До избрания кандидат-республиканец называл НАТО "устаревшей" организацией, хотя после победы на выборах отказался от этого мнения.