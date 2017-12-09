Трамп отказался "защищать от России" страны НАТО, которые "не платят"

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил перед сторонниками на митинге во Флориде, что не собирается защищать, к примеру, от России страны НАТО, которые "не платят" за свое присутствие в альянсе.

По словам Трампа, он прямо заявил в ходе своего визита в НАТО в этом году, что страны альянса "должны платить". Иначе, по его словам, им нечего делать в организации.

"Я им намекнул, что если вы не платите, вас тут не будет. И я за это подвергся критике в прессе, они заявили, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Так это они грубы с нами, если не платят! Например, у нас есть страна, которая не платит, потом эта страна начинает заигрывать с кем бы то ни было — с Россией? Страна не платит, становится агрессивной, и мы оказываемся в Третьей мировой войне за какую-то страну, которая даже не платит", — заявил Трамп.

Президент США также описал свой разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, от которой он добивался повышения ассигнований на НАТО.

"Ведь мы их защищаем, у нас 40 тысяч солдат в Германии, никто не знает об этом! Я ей говорю: "Дайте нам немного". Она говорит: "Дональд, германскому народу это не понравится". А я говорю: "Знаешь, что? Американскому народу это не нравится", — рассказал Трамп.

США обеспечивают львиную долю натовского бюджета. Трамп неоднократно критиковал альянс и требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность. До избрания кандидат-республиканец называл НАТО "устаревшей" организацией, хотя после победы на выборах отказался от этого мнения.