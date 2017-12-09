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В мире

"День гнева": в столкновениях в Палестине пострадали 760 человек

Сюжет:
Признание США Иерусалима столицей Израиля (228)
05:1009.12.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Два человека погибли и еще более 760 пострадали в результате столкновений палестинцев с израильской полицией, сообщили РИА Новости представители местных медицинских служб.

Участник акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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"Трамп открыл врата ада": как США поссорили Запад и исламский мир
По подсчетам израильских военных, в протестах и беспорядках участвовали около 7,5 тысячи человек. Они также признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".

По последним данным, еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Красном полумесяце, порядка 60 протестующих палестинцев получили огнестрельные ранения.

Массовые протесты возникли после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Нужно быть честным"

В Белом доме рассказали, что Дональд Трамп полностью уверен в правильности решения признать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на последовавшие беспорядки на Ближнем Востоке.

Протест в городе Газа против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля
© AFP 2017 / Mohammed Abed
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"Он (Трамп — ред.) полностью в курсе потенциальных последствий, но мы твердо уверены, что если хочешь быть честным посредником на Ближнем Востоке, то нужно быть честным и признавать реальность — это первый шаг в этом направлении", — сказал первый заместитель пресс-секретаря американского президента Радж Шах.

Решение Трампа прокомментировала и постпред США при ООН Никки Хейли.

В своем выступлении на заседании Совбеза ООН Хейли заявила, что решение Трампа не является решением "финального статуса" Иерусалима, и Палестина и Израиль должны решить вопросы его суверенитета в ходе переховоров.

"Специфические вопросы суверенитета Иерусалима еще должны быть решены израильтянами и палестинцами в ходе переговоров… США не предопределяют вопросы финального статуса. Мы привержены достижению устойчивого мирного соглашения", — заключила дипломат.

Обращение в ООН

Палестинские власти обратились в ООН с просьбой вынудить США отказаться от решения по Иерусалиму. Палестина просит, чтобы Совбез ООН подтвердил неизменность статуса города принятием резолюции.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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В 1980 году СБ ООН принял резолюцию, "порицающую самым решительным образом принятие Израилем "основного закона" об Иерусалиме".

Эти действия Израиля, как "оккупирующей державы", были признаны в резолюции "нарушением международного гуманитарного права" и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке. СБ ООН постановил не признавать "основной закон" и призвал государства, "которые учредили дипломатические миссии в Иерусалиме, вывести такие миссии из Священного города".

Обмен ракетами

Израильский разделительный барьер между еврейским поселением Неве Яаковна и палестинской территорией. Архивное фото
© AFP 2017 / Ahmad Gharabli 
Лидер "Хезболлах" рассказал, как Израиль воспользуется решением Трампа
На фоне протестов и беспорядков в связи с переносом американского посольства в Иерусалим, произошли запуски ракет как со стороны Израиля, так и со стороны сектора Газа.

Тель-Авив сообщил о перехвате двух ракет на юге Израиля. Позже в сторону Израиля выпустили третью ракету, которая упала в черте города Сдерота. Информации о пострадавших не поступало.

В ответ на обстрелы израильская армия атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа.

Протесты в мусульманских странах

Решение американских властей по признанию Иерусалим вызвало негативную реакцию в большинстве мусульманских государств. Во многих из них прошли шествия и протесты.

Протест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
"Другого ожидать было нельзя". Дипломат о столкновениях из-за Иерусалима
В центре иорданской столицы прошло шествие с участием членов парламента и политических партий. В Турции также прошли протесты в связи с решением Трампа по Иерусалиму. Тысячи жителей крупнейших турецких городов приняли участие в маршах после пятничного намаза. Протестующие несли в руках "Иерусалим — мусульманская святыня", "Израиль — убийца, США — его покровитель" и многие другие плакаты. Кроме того, в Стамбуле демонтировали указатели с фамилией президента США. В Египте сотни человек также собрались в поддержку Палестины. Иракские жители также не остались в стороне и вышли на улицы Багдада, Киркука и других провинций в ответ на решение американских властей. Акции протеста из-за признания Иерусалима столицей Израиля также прошли в Афганистане и Малайзии.

Палестинский протест
© AFP 2017 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2017 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2017 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2017 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2017 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2017 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2017 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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fghdsa
Трампу надо было посмотреть наш фильм Белое солнце пустыни.
Товарищ Сухов доступно объяснил бы ему - Восток - дело тонкое..

Да.. У кого больше "Томагавков", тот и хозяин в мире.
05:58
09.12.2017
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