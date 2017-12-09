"День гнева": в столкновениях в Палестине пострадали 760 человек

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017

Сотрудники правоохранительных органов в ходе столкновений с участниками протестов в Иерусалиме. 8 декабря 2017

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Два человека погибли и еще более 760 пострадали в результате столкновений палестинцев с израильской полицией, сообщили РИА Новости представители местных медицинских служб.

По подсчетам израильских военных, в протестах и беспорядках участвовали около 7,5 тысячи человек. Они также признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".

По последним данным, еще три человека находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказали в Красном полумесяце, порядка 60 протестующих палестинцев получили огнестрельные ранения.

Массовые протесты возникли после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

"Нужно быть честным"

В Белом доме рассказали, что Дональд Трамп полностью уверен в правильности решения признать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на последовавшие беспорядки на Ближнем Востоке.

"Он (Трамп — ред.) полностью в курсе потенциальных последствий, но мы твердо уверены, что если хочешь быть честным посредником на Ближнем Востоке, то нужно быть честным и признавать реальность — это первый шаг в этом направлении", — сказал первый заместитель пресс-секретаря американского президента Радж Шах.

Решение Трампа прокомментировала и постпред США при ООН Никки Хейли.

В своем выступлении на заседании Совбеза ООН Хейли заявила, что решение Трампа не является решением "финального статуса" Иерусалима, и Палестина и Израиль должны решить вопросы его суверенитета в ходе переховоров.

"Специфические вопросы суверенитета Иерусалима еще должны быть решены израильтянами и палестинцами в ходе переговоров… США не предопределяют вопросы финального статуса. Мы привержены достижению устойчивого мирного соглашения", — заключила дипломат.

Обращение в ООН

Палестинские власти обратились в ООН с просьбой вынудить США отказаться от решения по Иерусалиму. Палестина просит, чтобы Совбез ООН подтвердил неизменность статуса города принятием резолюции.

В 1980 году СБ ООН принял резолюцию, "порицающую самым решительным образом принятие Израилем "основного закона" об Иерусалиме".

Эти действия Израиля, как "оккупирующей державы", были признаны в резолюции "нарушением международного гуманитарного права" и препятствием на пути достижения мира на Ближнем Востоке. СБ ООН постановил не признавать "основной закон" и призвал государства, "которые учредили дипломатические миссии в Иерусалиме, вывести такие миссии из Священного города".

Обмен ракетами

На фоне протестов и беспорядков в связи с переносом американского посольства в Иерусалим, произошли запуски ракет как со стороны Израиля, так и со стороны сектора Газа.

Тель-Авив сообщил о перехвате двух ракет на юге Израиля. Позже в сторону Израиля выпустили третью ракету, которая упала в черте города Сдерота. Информации о пострадавших не поступало.

В ответ на обстрелы израильская армия атаковала тренировочный лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа.

Протесты в мусульманских странах

Решение американских властей по признанию Иерусалим вызвало негативную реакцию в большинстве мусульманских государств. Во многих из них прошли шествия и протесты.

В центре иорданской столицы прошло шествие с участием членов парламента и политических партий. В Турции также прошли протесты в связи с решением Трампа по Иерусалиму. Тысячи жителей крупнейших турецких городов приняли участие в маршах после пятничного намаза. Протестующие несли в руках "Иерусалим — мусульманская святыня", "Израиль — убийца, США — его покровитель" и многие другие плакаты. Кроме того, в Стамбуле демонтировали указатели с фамилией президента США. В Египте сотни человек также собрались в поддержку Палестины. Иракские жители также не остались в стороне и вышли на улицы Багдада, Киркука и других провинций в ответ на решение американских властей. Акции протеста из-за признания Иерусалима столицей Израиля также прошли в Афганистане и Малайзии.