СМИ: экс-ведущая Fox News рассказала, как Трамп пытался ее поцеловать

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая ведущая телеканала Fox News Джульет Хадди рассказала, как нынешний президент США Дональд Трамп 10 лет назад пытался ее поцеловать, сообщает издание Hill.
Бывшая ведущая вспомнила, что была очень "удивлена", когда Трамп пытался поцеловать ее. "Это был странный момент. После того случая он не пытался сделать что-то еще, а я не оставалась в его компании одна", — добавила она в эфире программы на платформе подкастов Compound Media.
"Я думала, что, может быть, он не имел в виду это", — предположила Хадди. Она добавила, что позднее Трамп даже пошутил об этом инциденте. В эфире Fox News он рассказывал, что "приставал к ней, но она его отшила".
В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Журнал Time назвал "человеком года" женщин из так называемой группы Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах.