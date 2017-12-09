СМИ: экс-ведущая Fox News рассказала, как Трамп пытался ее поцеловать

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Бывшая ведущая телеканала Fox News Джульет Хадди рассказала, как нынешний президент США Дональд Трамп 10 лет назад пытался ее поцеловать, сообщает издание Hill.

По словам Хадди, это произошло "в 2005 или в 2006 году" в Trump Tower. "Он пригласил меня на ланч в Trump Tower, там были только мы вдвоем. Затем он попрощался со мной у лифта и вместо того, чтобы поцеловать меня в щеку, он склонился, чтобы поцеловать меня в губы. Это меня не оскорбило, но я подумала: "О мой бог!", — рассказала Хадди.

Бывшая ведущая вспомнила, что была очень "удивлена", когда Трамп пытался поцеловать ее. "Это был странный момент. После того случая он не пытался сделать что-то еще, а я не оставалась в его компании одна", — добавила она в эфире программы на платформе подкастов Compound Media.

"Я думала, что, может быть, он не имел в виду это", — предположила Хадди. Она добавила, что позднее Трамп даже пошутил об этом инциденте. В эфире Fox News он рассказывал, что "приставал к ней, но она его отшила".

Ряд женщин обвиняли Трампа в домогательствах перед выборами президента США в 2016 году. Трамп эти обвинения отрицает, однако он признал подлинность появившейся перед выборами аудиозаписи, на которой он хвастается, что хватал женщин руками, и принес избирателям свои извинения.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Журнал Time назвал "человеком года" женщин из так называемой группы Silence Breakers ("Нарушившие тишину"), которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах.