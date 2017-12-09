Ужесточение давления: США введут новые санкции против России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против Москвы за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом написали в издании Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

Претензии США

Отмечается, что министерство торговли США намерено ввести новые ограничительные меры в отношении российских компаний, занимающихся исследовательской деятельностью в области новых ракетных технологий. Как сообщил чиновник из Белого дома, цель такого санкционного давления состоит в "изменении планов" российского правительства.

Ранее в Госдепе заявили, что ДРСМД находится под угрозой из-за якобы нарушений российской стороной его положений.

"К сожалению, это ключевое соглашение сегодня находится под угрозой", — сообщили в Госдепартаменте.

Однако американское внешнеполитическое ведомство подтвердило готовность прекратить разработку новых ракетных технологий, но только если Россия будет соблюдать договор по РСМД.

"Администрация (США) твердо убеждена в том, что Соединенные Штаты не могут стоять на месте, пока Российская Федерация продолжает развивать военные системы в нарушение Договора. Хотя Соединенные Штаты будут продолжать добиваться дипломатического решения, мы предпринимаем экономические и военные меры, направленные на то, чтобы побудить РФ вернуться к соблюдению (договора)", — заявила представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Кроме того, немецкое издание Spiegel сообщило, что глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников по блоку НАТО разработать общую линию поведения в отношении Москвы и применять по возможности ограничительные меры, чтобы "заставить Россию соблюдать договор по РСМД".

К обвинениям Мэттиса присоединился и глава минобороны Литвы Раймундас Караоблис, однако он не смог представить конкретных доказательств нарушения документа.

"Нарушение Договора РСМД размещением ракет средней дальности Россией было подтверждено источниками спецслужб союзников (по НАТО)", — заявил Кароблис. Он добавил, что в нарушении Россией Договора по РСМД в альянсе видят "серьезный вызов со стороны РФ безопасности европейского континента". Он добавил, что НАТО должно ответить на это "дипломатическими и военными мерами".

В свою очередь, в России отвергли обвинения в нарушении ДРСМД.

В частности, глава МИД Сергей Лавров напомнил, что президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял о приверженности Москвы договору по РСМД, и Россия не нарушала его положений.

"Насчет сообщений, что мы якобы где-то разворачиваем ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные соответствующим договором: мне не известно об этих сообщениях. Я готов был бы их посмотреть, тогда, может быть, более внятно выражусь. В принципе, президент Путин уже не раз комментировал нашу приверженность Договору о ракетах средней и меньшей дальности, напоминал историю этого вопроса. Когда договор был заключен, у Советского Союза только и были эти ракеты наземного базирования, а у США они также были воздушного базирования, морского базирования. Поэтому, подписав договор о запрете и уничтожении таких ракет наземного базирования, мы себя, конечно, серьезно обезоружили в этой категории вооружений", — подчеркнул Лавров.

Российские претензии

Российская сторона также обвиняет США в нарушении договора о РСМД.

Как рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков, развертывание американскими военными в Польше в предстоящем году универсальных комплексов Aegis Ashore является серьезным нарушением данного соглашения.

Он подчеркнул, что развертывание подобной системы в Румынии также противоречит подписанному в Вашингтоне договору.

Кроме того, в Совфеде рассказали, что Россия подготовит "более мощное оружие", если Соединенные Штаты примут решение выйти из договора о РСМД. Однако сенатор Виктор Бондарев выразил надежду, что соглашение останется в силе, так как оно, по его мнению, "является гарантом хотя бы частичного сдерживания целого ряда угроз от потенциального противника".

"Политическая сторона вопроса"

По мнению бывшего советского лидера Михаила Горбачева, взаимные претензии возникли на фоне общего состояния отношений Москвы и Вашингтона. Он также выразил мнение, что стороны могут разрешить проблему контроля "при наличии доброй воли".

Экс-президент СССР также отметил, что у данной проблемы есть "политическая сторона", однако он призвал стороны не приносить соглашение "в жертву политической конъюнктуре".

Горбачев отметил вклад данного соглашения в установление относительной безопасности в Европе. По его мнению, срыв договора по РСМД имел бы очень тяжелые прямые последствия в виде развертывания ракет вблизи границ России и европейских стран и косвенно ударил бы по договору о нераспространении ядерного оружия.

Бывший советский лидер также отметил, что ДРСМД является опорой стратегической стабильности. Он также напомнил, что не так давно предложил президентам России и США выступить с совместным заявлением о приверженности договору. По его мнению, данный шаг даст импульс для преодоления технических вопросов.

О ДРСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне советским лидером Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом.

Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

Соглашение было полностью выполнено сторонами к маю 1991 года. К тому моменту Советский Союз ликвидировал 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, а Соединенные Штаты уничтожили 859 ракет.

Подписанный в американской столице договор носит бессрочный характер. Однако каждая из сторон имеет возможность расторгнуть соглашение при предоставлении убедительных доказательств о необходимости выхода из него.