Саакашвили попросил сторонников не верить в предъявленные обвинения

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили просит своих сторонников не верить в предъявленные ему обвинения, заявил в субботу его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО.

"Он говорит о том, что никакого отношения к фальсифицированному делу он не имеет, просит граждан Украины не верить той информации и пропаганде, которая идет в рамках его преследования. Также просит свою жену стать главным его спикером, его представителем публичным", — заявил Чернолуцкий после встречи с Саакашвили в изоляторе.

Он также выразил уверенность, что защита политика "с легкостью сможет развалить все аргументы", собранные следствием против Саакашвили.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.