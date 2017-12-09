Адвокат Саакашвили заявил, что политик начинает бессрочную голодовку

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки, сообщил в субботу его адвокат Руслан Чернолуцкий.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в изолятор временного содержания СБ Украины.

"Он (Саакашвили — ред.) заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — сказал Чернолуцкий во время выступления у здания изолятора, которое транслировали украинские телеканалы.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.