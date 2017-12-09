В Белом доме заявили о правильности признания Иерусалима столицей Израиля

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не сомневается, что его решение признать Иерусалим столицей Израиля было правильным, несмотря на последовавшие столкновения на Ближнем Востоке, заявил журналистам первый заместитель пресс-секретаря президента США Радж Шах.

"Он (Трамп — ред.) полностью в курсе потенциальных последствий, но мы твердо уверены, что если хочешь быть честным посредником на Ближнем Востоке, то нужно быть честным и признавать реальность — это первый шаг в этом направлении", — сказал Шах.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

По последним данным за пятницу, два палестинца погибли, свыше 760 пострадали в столкновениях с израильскими силами за день массовых протестов.

Израильские военные подсчитали, что в беспорядках на Западном берегу реки Иордан и по границам сектора Газа принимали участие порядка 7,5 тысяч человек, и признали, что открывали огонь на поражение по "десяткам главных зачинщиков с подтверждением попаданий".