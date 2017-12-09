СМИ: США могут установить на истребители лазерное оружие

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пентагон заключил контракт с американской компанией Lockheed Martin на разработку к 2021 году лазерного оружия для американского самолета-истребителя F-15, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, в рамках сделки на 26 миллионов долларов компания должна поставить вооружение для истребителей, способное сбивать ракеты и дроны с расстояния 1609 километров.

При этом американское оборонное ведомство рассчитывает получить лазер мощностью около 50 киловатт, что в пять раз больше самого крупного промышленного лазера. Пентагон надеется, что в дальнейшем мощность оружия на истребителях может быть увеличена до 100-150 киловатт.

Как отмечается, военные ранее проводили испытания лазерного оружия, установленного на корабли или наземные средства передвижения, однако установка подобных вооружений на истребители, по их словам, была бы прорывом в возможностях обороны. Кроме того, технология является значительно более экономичной, чем существующая ей альтернатива в виде ракет с многократным зарядом.