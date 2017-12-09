МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Генпрокуратура Украины требует для бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили домашнего ареста, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", — написала Сарган в Facebook.

По ее словам, следственные действия завершены. "Четыре адвоката покидают изолятор временного содержания. Прокуроры готовят ходатайство (об избрании меры пресечения — Прим. ред.) в суд", — добавила она.

Саакашвили вечером в пятницу был задержан в Соломенском районе Киева и и доставлен в СИЗО.

До этого, во вторник, Саакашвили задержали в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр столицы требовать импичмента президента Петра Порошенко. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако соратники оппозиционера оказали им сопротивление.