В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали сотни тысяч человек

ВАШИНГТОН, 9 дек – РИА Новости. Площадь пожаров на юге Калифорнии превышает 57 тысяч гектаров, 212 тысяч человек эвакуированы, сообщил РИА Новости региональный представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Дэвид Пэсси.

"На данный момент выгорели 57 тысяч гектаров, эвакуированы 212 тысяч человек, (в тушении) задействованы 8,7 тысячи пожарных", — привел Пэсси последние сводки центра борьбы с пожарами.

Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода, которая, по прогнозу синоптиков, продлится до воскресенья.