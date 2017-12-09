МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Киеве задержали экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Согласно постановлению о розыске, работники нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили на улице Отрадной города Киева и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания", — написал глава украинской генпрокуратуры в Facebook.

В Национальной полиции страны подтвердили, что Саакашвили задержали в одном из спальных районов Киева и доставили к следователю, однако уточнили, что при задержании никто из посторонних не пострадал.

"Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины Национальной полицией задержан объявленный в розыск гражданин Саакашвили… Задержание проводилось в Соломенском районе города Киева", — говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

"В соответствии с законом"

Украинский депутат и член коллегии МВД страны Антон Геращенко также рассказал подробности задержания Саакашвили.

По его словам, задержание бывшего президента Грузии происходило "в строгом соответствии с законом". Народный избранник добавил, что Саакашвили находился в розыске.

"В настоящий момент к Саакашвили допущен адвокат, проводится медицинский осмотр, измеряется температура, делается осмотр на предмет отсутствия каких-либо побоев, далее в течение 72 часов судьи изберут меру пресечения. Ранее вы знаете, что генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал, что ему будет избран всего лишь домашний арест", — отметил Геращенко.

Он также подчеркнул, что окончательное решение о мере пресечения будет принимать судья, при этом ему не известно в каком именно суде и когда будет проходить заседание.

Геращенко также призвал сторонников Саакашвили воздержаться от штурма СИЗО.

"Попытки штурма следственного изолятора, которые будут организовываться провокаторами, они будут пресекаться с использованием всех разрешенных законом способов. Если кто-то попытается штурмовать, то сотрудники имеют право применять спецсредства", — добавил депутат.

Замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, в свою очередь, призвал к тщательному расследованию дела Саакашвили.

"У правоохранителей есть ряд вопросов к Саакашвили, и он должен на них ответить, как бы ему этого не хотелось", — сказал Гончаренко.

Депутат также заявил, что права бывшего президента Грузии должны быть соблюдены.

Защита Саакашвили, в свою очередь, заявила, что ситуация с задержанием прояснится "через пару часов".

Саакашвили на крыше

Ранее Михаил Саакашвили был задержан на крыше восьмиэтажного дома, в котором находится его квартира.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли к политику с обыском, после чего он забрался на крышу дома с угрозой спрыгнуть вниз, "если до него дотронутся". Однако правоохранителям удалось задержать Саакашвили, но при попытке увезти его сотрудники СБУ столкнулись с давлением сторонников политика. В результате произошла потасовка, и Саакашвили отбили у силовиков.

После этого политик со своими сторонниками отправился в палаточный городок под зданием Рады, где устроил митинг с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Позднее адвокат экс-президента Грузии сообщил, что Саакашвили простудился на крыше и "плохо себя чувствовал".

Импичмент Порошенко

Ранее, 7 ноября, Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" Порошенко, которого он обвиняет в "краже миллиардов" и называет "дешевым мафиози".

Политик организовал митинг возле здания украинского парламента. Протестующие выступили с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

После неудачного задержания СБУ политик твердо заявил, что намерен остаться на Украине, чтобы бороться за страну. Также Саакашвили заявил, что "готов умереть за Украину".

"Моя жизнь принадлежит вам", — заявил он в выступлении перед соратниками.

Кроме того, политик призвал украинский народ требовать импичмента президента.

"Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, (требовать — ред.) импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент. Я хочу призвать всю Украину присоединиться и продолжить мирный протест за избавление от Порошенко, его банды и всех олигархов", — заключил Саакашвили.

Однако политик посетовал, что законодательная база страны не позволяет провести процедуру импичмента.

"В нормальных странах можно устроить процедуру импичмента. Как мы увидели на примере (Роберта) Мугабе, это может произойти даже в таких местах, как Зимбабве. Но на Украине нет закона, позволяющего импичмент, поэтому люди говорят, что недовольны президентом, что против него нужно расследование; они выходят на улицы и устраивают митинги, чтобы заявить об этом", — отметил Саакашвили.