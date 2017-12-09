В Киеве сторонники Саакашвили собрались у СИЗО, сообщают СМИ

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили пришли поддержать политика к зданию изолятора Службы безопасности Украины, куда его доставили после задержания, следует из трансляции, которую ведет украинский телеканал NewsOne.

Поздно вечером в пятницу генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Саакашвили задержан правоохранителям и доставлен в СИЗО.

Из трансляции следует, что сторонники Саакашвили собрались у стен изолятора, они периодически скандируют "Киев вставай". Некоторые участники держат национальные флаги Украины. Здание изолятора охраняет большое число правоохранителей, обстановка спокойная.

Люди принесли к СИЗО несколько металлических бочек и развели в них костры, чтобы греться. Полиция им в этом не препятствует.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.