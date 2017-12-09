В Раде заявили о необходимости тщательно расследовать дело Саакашвили

КИЕВ, 9 дек — РИА Новости. Дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно тщательно расследовать, и он должен ответить перед судом, заявил в эфире украинского телеканала "Прямой" замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что украинские правоохранители задержали Саакашвили и доставили в изолятор.

"У правоохранителей есть ряд вопросов к Саакашвили, и он должен на них ответить, как бы ему этого не хотелось", — сказал Гончаренко.

При этом он отметил, что все права Саакашвили должны быть соблюдены. "Должно быть тщательное расследование, Саакашвили должен ответить перед судом и правоохранителями", — отметил Гончаренко.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, однако его соратники оказали им сопротивление.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Саакашвили должен ответить следствию по предъявленным обвинениям, а его неявка свидетельствует об обоснованности обвинений.